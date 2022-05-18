Россия объявила персонами нон грата 34 французских дипломата — МИД РФ
14:12 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России, они должны покинуть страну в двухнедельный срок. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
«18 мая в МИД России был вызван посол Французской Республики Пьер Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата. Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству», — говорится в сообщении.
«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты», — добавили в МИД РФ.
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