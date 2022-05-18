Эрдоган подтвердил, что Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду вновь дал понять, что власти республики не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, так как те не выдали по запросу Анкары подозреваемых в терроризме.

«Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО. НАТО — это организация безопасности, поэтому мы не скажем „да“ организации, которая сама лишена безопасности», — сказал Эрдоган, выступая в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Президент Турции также вновь призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО.