Эксперты: Квалифицированные инвесторы не могут жаловаться на неосведомленность о рисках

19:46

Претензии квалифицированных инвесторов на плохую информированность о рисках необоснованны, считают эксперты, комментируя письмо с жалобой на финансовые потери после досрочного погашения структурных нот Goldman Sachs, приобретенных через Сбербанк. С таким письмом, как сообщали СМИ, в Банк России обратилась группа инвесторов: после того как российский банк попал под санкции, эмитент досрочно погасил бумаги, а инвесторы потеряли 90% и более своих денежных средств.

Вины брокера в этом случае нет, потому что тут вопрос к эмитенту или клиринговой компании, который выпустил бумаги и где велся реестр, сказал «Эксперту» доцент кафедры информатики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Когда клиент покупает структурный инструмент, выпущенный иностранным эмитентом, российский брокер просто продавец-посредник, рассказал гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Если инвестор подписал краткое изложение условий выпуска инструмента, в котором говорилось о возможности получить по запросу полную информацию от эмитента, а инвестор не попросил, то обязательства по информированию можно считать выполненными, уверен Самиев. «Раз инвестор квал, то нельзя доказать, что он может быть плохо информирован о рисках», – указал Самиев. В России у клиентов есть склонность подписывать документы, не вчитываясь и не вдаваясь в подробности по всем положениям, пояснил эксперт.