США не хотят поставлять Киеву реактивные системы залпового огня - Politico
09:20 19.05.2022 Источник: Коммерсант.ru
Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. По мнению источников, это связано с тем, что в США опасаются ударов по российским территориям с применением этого оружия.
По словам источника газеты из администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться. Коммерсантъ
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