В Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи
11:00 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Текст размещен в думской электронной базе данных.
Согласно пояснительной записке целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.
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