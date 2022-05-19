В Госдуму внесен законопроект о российском движении детей и молодежи

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Текст размещен в думской электронной базе данных.

Согласно пояснительной записке целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.