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Андрей Воробьев: В Подмосковье построят 17 новых овощехранилищ

16:02 19.05.2022

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Фото Антона Чернова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе построят 17 новых овощехранилищ. Эта работа поможет стабилизировать цены, ведь на прилавках не будет дефицита местной сельскохозяйственной продукции.

Инвестпроекты запланированы на 2022-2024 годы, они позволят увеличить объем хранилищ на 30%. Детали их реализации и меры господдержки губернатор обсудил сегодня с аграриями.

«У нас серьезные возможности по выращиванию борщевого набора – морковь, картофель, свекла, капуста. Осенью собирают урожай, и его нужно сохранить в великолепном состоянии до весны. 550 тыс. т хранения у нас есть, нужно еще 150-200. Для этого существует федеральная и региональная программы, которые компенсируют часть затрат», – сказал Андрей Воробьёв.

В этом году сельхозпроизводители увеличили площадь засева более чем на 33 тыс. га. В том числе – на 10% под картофель и на 2% под овощи открытого грунта. Планируется, что за 2 года производство этих культур вырастет на 156 тыс. т.

Современные картофелехранилища с активной вентиляцией и овощехранилища с холодильным оборудованием позволяют хранить продукцию с сентября по май включительно.

Предусмотрены следующие меры господдержки при реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ (картофелехранилищ):

- льготное кредитование – от 1% до 5%;

- возмещение 25% затрат (но не выше предельной стоимости объекта) на создание или модернизацию хранилищ;

- возмещение 20% капитальных затрат на реконструкцию хранилищ (также не выше предельной стоимости объекта);

- возмещение до 20% затрат на приобретение сельхозтехники и до 50% затрат – на оборудование для производства сельскохозпродукции, ее переработки, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции;

- предоставление земельных участков в аренду без торгов;

- налоговые льготы:

- 15,5% – ставка налога на прибыль на срок до 01.01.2023,

- освобождение от налога на имущество на срок 4 года.

Кроме того, прорабатывается с банками возможность льготного инвестиционного финансирования типовых проектов строительства картофеле- и овощехранилищ.

5,5 млрд руб. выделено на поддержку АПК Подмосковья из федерального и регионального бюджетов. Предусмотрено 27 видов субсидий – в частности, на животноводство, агротехнические работы, производство молока, семеноводство, покупку техники, возмещение процентной ставки по кредитам.

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