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Скончался Вангелис - автор музыки к знаменитому фильму "Бегущий по лезвию"

20:00 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из основоположников электронной музыки, греческий композитор Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, более известный как Вангелис, умер 17 мая на 80-м году жизни. Об этом сообщила в четверг газета «Катимерини».

По ее данным, автор саундтрека к фильму «Огненные колесницы» (Chariots of Fire, 1981) ушел из жизни поздно вечером во вторник. Другие подробности издание не приводит.

Вангелис более известен как автор музыки к культовому фильму "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) - прим ред. НГ

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