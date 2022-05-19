Скончался Вангелис - автор музыки к знаменитому фильму "Бегущий по лезвию"
20:00 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, автор саундтрека к фильму «Огненные колесницы» (Chariots of Fire, 1981) ушел из жизни поздно вечером во вторник. Другие подробности издание не приводит.
Вангелис более известен как автор музыки к культовому фильму "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) - прим ред. НГ
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