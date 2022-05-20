Тихоокеанский флот получит два атомных крейсера и подлодку - командующий
11:20 20.05.2022 Источник: Газета.Ru
В состав подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России в 2022 году войдут атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск», а также дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан». Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.
«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», — сказал он.
Адмирал указал, что «Князь Олег» вооружен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 20.05.2022
- Тихоокеанский флот получит два атомных крейсера и подлодку - командующий
- 09:05 20.05.2022
- США не одобряли поставки Украине противокорабельных ракет - Пентагон
- 20:40 19.05.2022
- НАТО собирается применить "всеобъемлющее сдерживане" на Балтийском и Черном моряхи
- 17:00 19.05.2022
- Лондон поставит Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники
- 12:32 19.05.2022
- Премьер Польши заявил о готовности строить постоянные базы НАТО на восточном фланге
- 19:15 18.05.2022
- США "прикроют" Финляндию и Швецию, пока их будут принимать в НАТО - Байден
- 15:32 18.05.2022
- Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов
- 12:32 18.05.2022
- ВКС России поразили два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева
- 12:05 18.05.2022
- Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов
- 12:00 18.05.2022
- Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать