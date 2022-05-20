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Тихоокеанский флот получит два атомных крейсера и подлодку - командующий

11:20 20.05.2022 Источник: Газета.Ru

В состав подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России в 2022 году войдут атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск», а также дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан». Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», — сказал он.

Адмирал указал, что «Князь Олег» вооружен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».  Газета.Ru

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