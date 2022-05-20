С «Азовстали» спасено 177 мирных жителей, сдались почти 2 тыс. националистов — Шойгу
13:20 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сто семьдесят семь мирных жителей спасены с территории «Азовстали» в Мариуполе, в плен сдались почти 2 тыс. националистов. Об этом заявил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на военной коллегии.
«Продолжается блокирование завода „Азовсталь“. С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь», — сказал он.
Шойгу также заявил, что заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. «На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев», — сказал министр.
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