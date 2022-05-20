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В ближайшее время в ВС России должны поступить стратегические беспилотники — Шойгу

14:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегические авиабеспилотники должны поступить на вооружение российской армии в ближайшей перспективе. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников [в Вооруженные силы (ВС) РФ]. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», — сказал он.

Шойгу также отметил, что на оснащение армии и флота России продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения.

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