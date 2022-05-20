Путин наградил Арсена Павлова (Моторолу) орденом Мужества посмертно
16:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно, документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в указе.
Арсен Павлов родился 2 февраля 1983 года в городе Ухте в Республике Коми. Долгое время проживал в Ростове-на-Дону. В самом начале конфликта в Донбассе возглавил подразделение ополчения «Спарта». Участвовал в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка. Погиб 16 октября 2016 года в результате теракта — взрыва в подъезде его дома в Донецке.
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