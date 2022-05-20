«Газпром экспорт» 21 мая приостановит поставки газа финской Gasum в связи с неоплатой

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром экспорт» 21 мая приостановит поставки газа финской компании Gasum в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ, говорится в сообщении «Газпром экспорта».

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) „Газпром экспорт“ не получил от „Газум“ платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим „Газпром экспорт“ уведомил „Газум“ о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента РФ]», — сказано в сообщении. Финская компания также заявила, что не намерена осуществлять платежи в рублях.

В ответ на то, что Gasum инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа, в «Газпром экспорте» заявили, что будут защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами.