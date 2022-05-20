В Думе предлагают снять верхний возрастной предел на заключение первого контракта с ВС РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату законопроект об отмене для совершеннолетних граждан верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

В настоящее время, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

"Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы полагают, что отмена верхнего возрастного предела будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медицинского обеспечения, инженерии, связи.