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Глава «Талибана» издал указ, рекомендующий талибам избегать многоженства — ТВ

21:20 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хибатулла Ахундзада подписал указ, в соответствии с которым талибам рекомендуется избегать заключения двух, трех или четырех браков. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Толо ньюс».

По его сведениям, новый указ верховного лидера «Талибана» предписал талибам избегать «двух, трех или четырех браков, которые не являются необходимыми и [при этом] дорогостоящи».

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства. Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев (все население страны составляет около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% афганских госрезервов (общая сумма которых составляет 9,4 млрд долларов), поскольку их значительная часть заморожена США.

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