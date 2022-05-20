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НОВОСТИ

«Командир» нацистов «Азова» вывезен с «Азовстали» в специальном бронеавтомобиле — МО РФ

22:05 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Так называемый „командир“ нацистов „Азова“ из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — сказал он.

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