В ночь на воскресенье в Москве может похолодать до +5С

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют в Московском регионе в субботу погоду с переменной облачностью и температурой до 16 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра Росссии.

Днем температура в Москве и Подмосковье поднимется до 16 градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице похолодает до пяти градусов, по области — до двух градусов.

Скорость северо-восточного и восточного ветра не превысит в субботу 11 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 745 мм ртутного столба.