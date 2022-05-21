Села в Курской области были обтреляны из минометов со стороны Украины

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минометный обстрел со стороны Украины произошел в селе Теткино Глушковского района Курской области и в близлежащих населенных пунктах региона. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.