Случаев заражения оспой обезьян в России нет - Мурашко
15:25 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаев заражения оспой обезьян в России не зафиксировано, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород.«В России случаев заражения [оспой обезьян] нет», — сказал он.
«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения. В России есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза как клинически, так и лабораторно подтвержденного нет», — сказал он, добавив, что речь также идет о тест-системах", - отметил министр.
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