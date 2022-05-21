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Случаев заражения оспой обезьян в России нет - Мурашко

15:25 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаев заражения оспой обезьян в России не зафиксировано, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Белгород.«В России случаев заражения [оспой обезьян] нет», — сказал он.

«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения. В России есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза как клинически, так и лабораторно подтвержденного нет», — сказал он, добавив, что речь также идет о тест-системах", - отметил министр.

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