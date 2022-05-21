Глава Минтранса: Санкции практически поломали всю логистику в нашей стране
17:40 21.05.2022 Источник: Интерфакс
"Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры", - сказал Савельев журналистам в субботу в ходе визита в Астраханскую область.
Он отметил, что существует известный международный транспортный коридор "Север-Юг", в этом коридоре непосредственное участие имеет Каспийское направление. Это три порта - порт "Оля", порт "Астрахань" и порт "Махачкала".
"И в связи с тем, что мы рассматриваем это направление, безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться", - пояснил Савельев.
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