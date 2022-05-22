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На белорусскую территорию заходят украинские диверсанты - Совбез Белоруссии

15:35 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сказал он в воскресенье в эфире программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь-1».

По информации госсекретаря Совбеза, в настоящий момент группировка Вооруженных сил Украины «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском — 4,5 тыс. человек, на Киевском — более 5,5 тыс.».

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