В Москве выявили 229 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 229 против 278 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 768 405 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 14 против 13 днем ранее, до 43 626.