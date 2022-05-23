Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на вышедших с «Азовстали» — Песков
13:05 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вряд ли можно говорить о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с «Азовстали» националистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на „Азовстали“, речь идет о военных и членах националистических формирований», — сказал представитель Кремля в понедельник в беседе с журналистами, комментируя вопрос о возможности такого обмена.
«Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — подчеркнул Песков.
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