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НОВОСТИ

Покушение на мэра Энергодара заставляет ВС РФ принимать превентивные меры — Песков

14:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженным силам (ВС) России предстоит принимать превентивные меры, чтобы не допустить повторения теракта, подобного покушению на мэра Энергодара Андрея Шевчика, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается террористического акта в Энергодаре (Запорожская область Украины — прим. ТАСС), да, террористические элементы применяют такие методы», — констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник.

«Это обязывает, конечно, наших военных быть начеку и принимать превентивные меры по недопущению повторения таких террористических актов», — отметил Песков.

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