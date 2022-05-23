0
0
180
НОВОСТИ

Песков назвал позицию Польши в отношении РФ оголтелой и находящейся на грани сумасшествия

14:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти сейчас занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с газом предсказать сложно. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник власти Польши объявили о принятии решения разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с РФ о поставках газа в республику.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, возможно ли возобновление такого сотрудничества между Москвой и Варшавой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 23.05.2022
Перестройка экономики РФ с учетом санкций займет около двух лет — Кудрин
0
59
15:12 23.05.2022
Путин внес в СФ кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС — источник
0
105
15:02 23.05.2022
Андрей Воробьев: Подмосковным предпринимателям компенсируют затраты на открытие бизнеса по франшизе
0
97
15:00 23.05.2022
Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ — Путин
0
121
14:12 23.05.2022
Мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение из-за дефицита детских смесей
0
180
14:00 23.05.2022
Покушение на мэра Энергодара заставляет ВС РФ принимать превентивные меры — Песков
0
229
13:32 23.05.2022
США собираются модернизировать военную базу на севере Гренландии — СМИ
0
231
13:20 23.05.2022
Киевский суд приговорил военного ВС РФ Шишимарина к пожизненному заключению — СМИ
0
327
13:05 23.05.2022
Вряд ли можно говорить о возможности обмена Медведчука на вышедших с «Азовстали» — Песков
0
269
13:00 23.05.2022
В Госдуме выступили за проведение в РФ трибунала над боевиками «Азова»
0
292

Возврат к списку