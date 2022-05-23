Песков назвал позицию Польши в отношении РФ оголтелой и находящейся на грани сумасшествия

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти сейчас занимают в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с газом предсказать сложно. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в понедельник власти Польши объявили о принятии решения разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с РФ о поставках газа в республику.

«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, возможно ли возобновление такого сотрудничества между Москвой и Варшавой.