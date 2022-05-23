Оспа обезьян может передаться от человека к человеку воздушно-капельным путем - Роспотребнадзор

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача заболевания от человека к человеку возможна при длительном личном контакте, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного человека», — говорится в сообщении.