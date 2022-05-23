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Вхождение Финляндии в НАТО ставит вопрос об Аландских островах и Сайменском канале — Чижов

17:12 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс поднимает вопрос о судьбе Аландских островов, которые, согласно международному договору, имеют демилитаризованный статус. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается [вступления в НАТО] Финляндии, у меня сразу возникает вопрос о двух аспектах: это статус Аландских островов, которые, по международному договору, имеют демилитаризованный статус, и [возникает] вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи, связывает внутренние водные пути Финляндии, озера с Финским заливом Балтийского моря», — сказал он.

По словам Чижова, «в соответствии с российско-финляндским межправительственным соглашением, Россия фактически сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли вдоль Сайменского канала». «Уход за каналом, его ремонт на всем протяжении — за финляндской стороной. Что дальше с этим будет — надо посмотреть», — добавил дипломат.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что их вступление в альянс не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

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