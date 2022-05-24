Путин и Зеленский вошли в рейтинг самых влиятельных людей Time
09:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский вошли в опубликованный в понедельник рейтинг самых влиятельных людей журнала Time в категории «Лидеры».
Заметку о Зеленском написал президент США Джо Байден, о Путине — блогер Алексей Навальный.
Из россиян в список вошел также нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (заметку о нем написал американский юрист Уияльм Браудер), из украинцев — главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева (заметку написала много лет проработавшая в Москве на различные западные издания, в том числе Time, британская журналистка Эми Феррис-Ротман).
В рейтинг, кроме того, вошли президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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