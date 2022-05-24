УПЦ обвинила ПЦУ в попытке захвата Киево-Печерской лавры

12:32 Источник: Интерфакс

В Украинской православной церкви назвали мародерством решение синода Православной церкви Украины о переподчинении Киево-Печерской лавры.

Накануне синод ПЦУ утвердил создание мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра" в ее составе, а также решил просить правительство о передаче одного из храмов Верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование ПЦУ для богослужений и монастырской деятельности.

"Практика создания параллельных церковных структур с подобным или одинаковым наименованием была введена еще при Филарете (Денисенко) с целью рейдерского захвата имущества религиозных общин", - говорится в опубликованном во вторник комментарии юридической службы УПЦ.