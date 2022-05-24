В Москве выявили 172 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 172 против 229 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 768 577 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 14 днем ранее, до 43 641.