В Москве выявили 172 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 172 против 229 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 768 577 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 14 днем ранее, до 43 641.
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