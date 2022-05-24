Свердловские депутаты разрешили губернатору избираться бессрочно
14:00 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области отменили во вторник норму, согласно которой губернатор не мог избираться более двух сроков подряд, передает корр. ТАСС с заседания регионального парламента.
«Предлагается актуализировать <…> требования, предъявляемые к лицу, которое может быть избрано губернатором Свердловской области. <…> Губернатор Свердловской области избирается на пять лет», — сказал председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков, уточнив, что корректировки вносятся из-за изменения федеральных законов.
Ранее председатель заксобрания Людмила Бабушкина в своем телеграм-канале сообщила, что депутаты уберут оговорку про количество сроков занятия должности, сохранив при этом цифру срока полномочий (5 лет).
Депутаты поддержали инициативу единогласно (45 голосов). Закон принят в трех чтениях, он вступит в силу спустя 10 дней со дня его опубликования.
Кроме того, депутаты убрали из устава норму об отзыве главы региона избирателями.
В 2022 году в Свердловской области предстоят выборы губернатора. Президент РФ Владимир Путин 20 мая на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым сказал, что рассчитывает на продолжение его работы в качестве губернатора. Куйвашев занимает этот пост с мая 2012 года. В 2017 году он победил в первом туре, набрав 62,16% голосов избирателей.
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