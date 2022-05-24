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ВКС РФ и ВВС Китая провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

15:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиагруппа стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провела воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

«Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков „Хун-6К“ ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», — сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, самолеты Су-30СМ ВКС РФ обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии», — отметили в Минобороны.

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