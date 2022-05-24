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ЕК и США выступили за решительные меры по сокращению импорта энергоносителей из РФ

16:00 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) и Соединенные Штаты выступили за принятие решительных мер по сокращению импорта энергоносителей из России. Об этом говорится в совместном заявлении ЕК и США, которое во вторник опубликовал Белый дом.

«Еврокомиссия и Соединенные Штаты понимают необходимость принятия решительных мер по сокращению импорта энергоносителей из России», — говорится в сообщении, в котором отмечается, что «по всей Европе прилагаются усилия по диверсификации поставок и снижению зависимости от российского газа».

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