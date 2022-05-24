Лондон не планирует отправлять военные корабли в Черное море — правительство Британии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море для помощи в вывозе зерна с Украины. Об этом заявил во вторник представитель правительства Соединенного Королевства.

«Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути возобновления экспорта зерна с Украины. Однако сейчас нет планов задействовать британские военные корабли в Черном море», — приводит его слова агентство Рейтер.

Ранее представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что тот не в курсе о существовании таких планов. О подобном предложении со ссылкой на дипломатический источник во вторник сообщила газета «Таймс».