Лондон продолжает гнать Киев «по тропе войны» — посол РФ в Британии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания продолжает гнать Украину «по тропе войны», постоянно озвучивая новые инициативы, в том числе касательно поставок вооружений на Украину. Об этом заявил во вторник посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

«Пока официальный Лондон всеми силами продолжает гнать Киев по тропе войны, вот это важно, и не дает с нее свернуть, озвучивая все новые инициативы. Постоянно звучат сообщения о том, что вот-вот будут поставлены новые вооружения. Здесь много об этом говорят, хотя меньше делают», — сказал посол.