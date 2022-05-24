Лондон продолжает гнать Киев «по тропе войны» — посол РФ в Британии
17:00 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания продолжает гнать Украину «по тропе войны», постоянно озвучивая новые инициативы, в том числе касательно поставок вооружений на Украину. Об этом заявил во вторник посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока официальный Лондон всеми силами продолжает гнать Киев по тропе войны, вот это важно, и не дает с нее свернуть, озвучивая все новые инициативы. Постоянно звучат сообщения о том, что вот-вот будут поставлены новые вооружения. Здесь много об этом говорят, хотя меньше делают», — сказал посол.
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