Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Его слова привели ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил Фальков.