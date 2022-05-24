Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
20:40 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Его слова привели ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил Фальков.
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