Минпромторг Индии подтвердил введение ограничения на экспорт сахара

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство торговли и промышленности Индии подтвердило введение ограничения на экспорт производимого в республике сахара. Об этом говорится в распространенном в среду уведомлении главного управления внешней торговли ведомства.

«В целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране в течение сезона 2021–2022 годов (октябрь — сентябрь) центральное правительство решило ввести регулирование экспорта сахара с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении профильного управления.

«Правительство разрешит экспорт сахара в количестве до 10 млн тонн», — указали в министерстве. Отмечается, что ограничение будет действовать до 31 октября или «до дальнейших распоряжений».

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на правительственный источник сообщило, что Индия планирует сократить экспорт сахара впервые за последние шесть лет с целью предотвратить резкий рост цен на него на внутреннем рынке.

Ранее индийский Минпромторг указывал, что по состоянию на май поставки сахара в другие страны достигли 7,5 млн тонн. Таким образом, до сентября в соответствии с новым распоряжением республика экспортирует не более 2,5 млн тонн сахара.

Индия — крупнейший производитель сахара в мире. Для нее основными импортерами этого вида продукции выступают Индонезия, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш, ОАЭ, Малайзия и африканские партнеры.