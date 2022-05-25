Сбербанк увеличил процентную ставку при первом открытии «Накопительного счета»

12:25

С 25 мая клиенты Сбербанка, впервые открывающие «Накопительный счет», получат надбавку к базовой ставке в 2 процентных пункта. Если прежде, начиная с 30 сентября 2020 года, у них не было «Накопительного счета», то в течение трех месяцев после его открытия они будут получать повышенную ставку 11% годовых.

Чтобы получать высокую ставку, необходимо хранить на «Накопительном счете» от 3000 руб. до 1 млн руб. Если минимальный остаток на счете ниже 3000 или больше 1 млн руб., ставка составит 0,01%.

«Мы продолжаем развивать наш популярный продукт «Накопительный счет». Это своего рода гибрид вклада и счета: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нем – счет, – прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Деньги на такой счет можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С 25 мая при первом открытии «Накопительного счета», появилась возможность получать по нему повышенную ставку – 11% годовых. Для этого достаточно открыть счет в мобильном приложении СберБанк Онлайн или веб-версии, что занимает всего пару минут, и положить на него в день открытия хотя бы три тысячи рублей».

«Накопительный счет» – сберегательный продукт, сочетающий в себе достоинства банковского вклада и счета. Он позволяет получать хороший доход, однако, в отличие от обычных вкладов, не содержит никаких ограничений на пополнение и снятие средств (на счету может быть любая сумма, включая ноль рублей) и является бессрочным.

Подробнее о продукте «Накопительный счет» – на сайте Сбербанка.