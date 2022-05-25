Центробанк фиксирует увеличенние объема наличных денег в обращении

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем наличных денег в обращении в целом увеличивается в РФ, при этом по сравнению с периодом с 1 января по 20 мая прошлого года отмечено снижение эмиссии на 31,5%. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

«В целом объем наличных денег в обращении увеличивается. С начала текущего года по 20 мая включительно эмиссия составила более 147 млрд рублей, хотя видно, что в прошлом году за аналогичный период в обращение было выпущено на порядок больше — это 215 млрд. Поэтому ковидные ограничения все-таки, наверное, больше повлияли на отрасль, чем вспышка февральская и мартовская», — сказал Белов.