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Центробанк фиксирует увеличенние объема наличных денег в обращении

18:30 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем наличных денег в обращении в целом увеличивается в РФ, при этом по сравнению с периодом с 1 января по 20 мая прошлого года отмечено снижение эмиссии на 31,5%. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

«В целом объем наличных денег в обращении увеличивается. С начала текущего года по 20 мая включительно эмиссия составила более 147 млрд рублей, хотя видно, что в прошлом году за аналогичный период в обращение было выпущено на порядок больше — это 215 млрд. Поэтому ковидные ограничения все-таки, наверное, больше повлияли на отрасль, чем вспышка февральская и мартовская», — сказал Белов.

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