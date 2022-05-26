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Иран погасил часть долга перед РФ за строительство АЭС «Бушер», сроки проекта не меняются

11:20 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в конце 2021 года и в начале 2022 года выплатил России часть долга за строительство АЭС «Бушер», сроки реализации проекта не меняются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии России и Ирана.

«Строительство второй и третьей очереди „Бушер“ обсуждалось. [Сроки] — в соответствии с контрактом, не меняются. Тема расчетов тоже затрагивалась. В конце прошлого года были платежи, в начале этого — тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения и реализации», — сказал Новак.

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