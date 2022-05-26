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НОВОСТИ

Большинство россиян в отпуске решают рабочие вопросы - опрос

11:32 26.05.2022

Аналитики опросили россиян и узнали, чем они занимаются в отпуске и приходится ли им отвлекаться на работу во время отдыха. Согласно результатам опроса исследовательского центра «Зарплата.ру» (есть в распоряжении RT), во время отпуска 34% респондентов просматривают почту, 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами и обсуждают рабочие дела.

Полностью исчезают на несколько дней 13% опрошенных, игнорируют звонки с работы 11%, не отвечают на сообщения коллег в соцсетях и мессенджерах 6%, отключают личный телефон 4%.

Участники опроса также отметили, что во время отпуска им приходилось консультировать коллег по рабочим вопросам (34%), отвечать на телефонные звонки или почту по рабочим вопросам (30%), приходить на работу для решения срочных рабочих вопросов (8%), выполнять рабочие обязанности, находясь на отдыхе или дома (8%), полностью прерывать отпуск и возвращаться на работу (1%). Ничего из вышеперечисленного не делали 19%.

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