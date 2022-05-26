Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта
14:32 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане.
Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.
Вяльбе была зарегистрирована кандидатом в совет FIS, несмотря на призывы ряда европейских лыжных федераций не допускать ее к выборам в связи с ситуацией на Украине. Публично против ее выдвижения выступили представители Швеции, Польши и Финляндии.
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