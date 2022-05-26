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НОВОСТИ

Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта

14:32 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане.

Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.

Вяльбе была зарегистрирована кандидатом в совет FIS, несмотря на призывы ряда европейских лыжных федераций не допускать ее к выборам в связи с ситуацией на Украине. Публично против ее выдвижения выступили представители Швеции, Польши и Финляндии.

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