Медведев: Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика

19:30 Источник: Интерфакс

Россия должна сохранить рыночную экономику, несмотря на все препятствия этому, к Госплану никто возвращаться не собирается, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нельзя разрушить ткань общероссийского рынка и принципы работы на рынке. Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика", - сказал Медведев, выступая в четверг на форуме "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".

По его словам, "основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, они должны остаться".

Вместе с тем Медведев не исключил, что эти законы могут остаться "с известными изменениями, поскольку они несовершенны, как и всё в этом мире".