Контактный центр Сбера для корпоративных клиентов заработал более 100 миллионов рублей с помощью речевой аналитики

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В контактном центре Сбера для работы с корпоративными клиентами подвели итоги реализации проектов речевой аналитики в 2021 году. Экономический эффект от внедрения таких технологий за прошлый год составил 129 млн руб. В частности, речевая аналитика помогла банку увеличить долю согласий на подключение ряда продуктов до 45%.

Технологии искусственного интеллекта по распознаванию и анализу речи позволяют банку совершенствовать процессы и повышать качество скриптов для общения с клиентами. С помощью транскрибации (расшифровки) всех звонков осуществляется лексико-семантический поиск, выявление и определение эмоций, категоризация обращений и комплексная аналитика обратной связи клиентов по различным продуктам.

«Ежемесячно мы оцениваем вежливость и грамотность диалога более двух миллионов поступающих обращений, – сообщил директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов. – На основе обратной связи от клиентов мы также корректируем модели продаж продуктов. Речевая аналитика позволяет нам контролировать гигиену диалога, выявлять посторонние звуки, слова-паразиты и речевые ошибки у операторов, бороться с использованием ими узкоспециализированных терминов, аббревиатур и канцеляризмов. Таким образом, эти технологии помогают нам улучшать качество обслуживания клиентов, повышать производительность труда и эффективность продаж».