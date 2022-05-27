Контактный центр Сбера для корпоративных клиентов заработал более 100 миллионов рублей с помощью речевой аналитики
12:55 27.05.2022
В контактном центре Сбера для работы с корпоративными клиентами подвели итоги реализации проектов речевой аналитики в 2021 году. Экономический эффект от внедрения таких технологий за прошлый год составил 129 млн руб. В частности, речевая аналитика помогла банку увеличить долю согласий на подключение ряда продуктов до 45%.
Технологии искусственного интеллекта по распознаванию и анализу речи позволяют банку совершенствовать процессы и повышать качество скриптов для общения с клиентами. С помощью транскрибации (расшифровки) всех звонков осуществляется лексико-семантический поиск, выявление и определение эмоций, категоризация обращений и комплексная аналитика обратной связи клиентов по различным продуктам.
«Ежемесячно мы оцениваем вежливость и грамотность диалога более двух миллионов поступающих обращений, – сообщил директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов. – На основе обратной связи от клиентов мы также корректируем модели продаж продуктов. Речевая аналитика позволяет нам контролировать гигиену диалога, выявлять посторонние звуки, слова-паразиты и речевые ошибки у операторов, бороться с использованием ими узкоспециализированных терминов, аббревиатур и канцеляризмов. Таким образом, эти технологии помогают нам улучшать качество обслуживания клиентов, повышать производительность труда и эффективность продаж».
НОВОСТИ
- 13:05 27.05.2022
- В Москве выявили 319 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:00 27.05.2022
- Запад объявил всему Русскому миру тотальную войну — Лавров
- 12:32 27.05.2022
- Урожай зерновых в РФ в 2022 г. может существенно превысить уровень 2021 г. — Патрушев
- 12:24 27.05.2022
- Институт Росатома поставил в российские клиники микроисточники йода-125 для лечения предстательной железы
- 12:20 27.05.2022
- Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата
- 12:05 27.05.2022
- ВС РФ сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец
- 12:00 27.05.2022
- В России выявили 4 619 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 27.05.2022
- Курс доллара в начале торгов на Мосбирже превысил 66 руб., евро — 71 руб.
- 11:20 27.05.2022
- Запорожская область вслед за Херсонской переходит на российские номера с +7
- 11:05 27.05.2022
- Китай и Соломоновы Острова будут сообща противостоять глобальной гегемонии — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать