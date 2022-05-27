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НОВОСТИ

Лидер итальянской партии собирается в ближайшие дни в Москву

20:40 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный секретарь входящей в правящую коалицию в Италии партии «Лига» Маттео Сальвини собирается в ближайшие дни в Москву для налаживания мирного диалога. Об этом сообщила в пятницу газета " Коррьере делла сера» со ссылкой на окружение политика.

По данным издания, поездка может состояться в воскресенье или понедельник. Программа не уточняется. Сальвини давно выражал готовность посетить Москву и выступает за диалог с РФ в целях урегулирования кризиса на Украине.

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