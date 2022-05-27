Желая подчинить РФ и КНР, США переживают момент шизофрении - Ортега

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал «моментом шизофрении» стремление властей США навязать свою позицию по значимым вопросам другим странам. Соответствующее заявление он сделал во время саммита Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), который проходит в пятницу в Гаване.



«Они хотят подчинить себе Российскую Федерацию, Китай, <…> переживают момент шизофрении, думая, что пришло время господствовать над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно», — сказал глава государства, обращение которого транслировалось из Манагуа.



