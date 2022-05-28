Зеленский назвал "очень тяжелой" ситуацию в Донбассе

08:30 Источник: РБК

Ситуация в Донбассе — «как и предполагалось, очень тяжелая», заявил президент Украины Владимир Зеленский (обращение опубликовано в его Telegram-канале). По его словам, противник сосредоточил в регионе «максимум артиллерии, максимум резервов».

«Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс, — написал глава государства. — И делаем все, чтобы усилить его». РБК

