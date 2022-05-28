Зеленский назвал "очень тяжелой" ситуацию в Донбассе
08:30 28.05.2022 Источник: РБК
Ситуация в Донбассе — «как и предполагалось, очень тяжелая», заявил президент Украины Владимир Зеленский (обращение опубликовано в его Telegram-канале). По его словам, противник сосредоточил в регионе «максимум артиллерии, максимум резервов».
«Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс, — написал глава государства. — И делаем все, чтобы усилить его». РБК
НОВОСТИ
- 09:00 28.05.2022
- Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты
- 08:50 28.05.2022
- Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek
- 08:40 28.05.2022
- Порошенко попытался выехать с Украины, но на границе его не пропустили — депутат
- 22:20 27.05.2022
- Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович
- 22:10 27.05.2022
- Боевики «Правого сектора» призывают к геноциду русскоязычных и греков в ДНР
- 22:00 27.05.2022
- Желая подчинить РФ и КНР, США переживают момент шизофрении - Ортега
- 20:45 27.05.2022
- Вся линия соприкосновения в Северодонецке взяла под контроль - Кадыров
- 20:40 27.05.2022
- Лидер итальянской партии собирается в ближайшие дни в Москву
- 18:50 27.05.2022
- В Брюсселе 15-16 июня пройдет плановая встреча министров обороны НАТО с участием Украины
- 18:40 27.05.2022
- К акции «Доброе дело» подключились предприниматели Подмосковья
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать