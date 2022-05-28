0
0
38
НОВОСТИ

Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek

08:50 28.05.2022 Источник: Известия

Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Таким мнением поделился внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России. То есть рассуждали так же, как правящие круги США, Великобритании, Польши и стран Прибалтики, уточнил эксперт.

Теперь они поменяли свои позиции и стали более озабочены, как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт. «Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — подчеркнул обозреватель.

Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы. При этом, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен иметь в виду, что некоторые страны начнут пересматривать свои взгляды на конфликт.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 28.05.2022
Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты
0
40
08:40 28.05.2022
Порошенко попытался выехать с Украины, но на границе его не пропустили — депутат
0
96
08:30 28.05.2022
Зеленский назвал "очень тяжелой" ситуацию в Донбассе
0
109
22:20 27.05.2022
Руководство Украины проводит политику угрожающую государственности - Янукович
0
715
22:10 27.05.2022
Боевики «Правого сектора» призывают к геноциду русскоязычных и греков в ДНР
0
771
22:00 27.05.2022
Желая подчинить РФ и КНР, США переживают момент шизофрении - Ортега
0
707
20:45 27.05.2022
Вся линия соприкосновения в Северодонецке взяла под контроль - Кадыров
0
721
20:40 27.05.2022
Лидер итальянской партии собирается в ближайшие дни в Москву
0
697
18:50 27.05.2022
В Брюсселе 15-16 июня пройдет плановая встреча министров обороны НАТО с участием Украины
0
795
18:40 27.05.2022
К акции «Доброе дело» подключились предприниматели Подмосковья
0
792

Возврат к списку