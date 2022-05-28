Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek
08:50 28.05.2022 Источник: Известия
Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Таким мнением поделился внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России. То есть рассуждали так же, как правящие круги США, Великобритании, Польши и стран Прибалтики, уточнил эксперт.
Теперь они поменяли свои позиции и стали более озабочены, как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт. «Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — подчеркнул обозреватель.
Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы. При этом, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен иметь в виду, что некоторые страны начнут пересматривать свои взгляды на конфликт. Известия
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