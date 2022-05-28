Сбербанк вновь снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
12:35 28.05.2022
С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов. Это уже второе снижение процентных ставок в банке за май.
Снижение ставок по потребкредитам составило 2 процентных пункта — таким образом, в целом за май ставки снизились уже на 4 процентных пункта.
Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых — она доступна для клиентов, получающих зарплату через Сбербанк.
По ипотеке снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. Общее снижение ставки по ипотеке в мае составило более 5 процентных пунктов.
Ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых. Более того, банк снизит размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости.
«Банк России вновь снизил процентную ставку, что позволило нам также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов, - пояснил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка. - Мы рады, что кредиты с каждым днем становятся доступнее людям, ведь это позволяет нашим клиентам эффективнее решать различные вопросы с привлечением заемных средств. Уверен, что такая мера поможет большему числу людей улучшить жилищные условия, а также станет дополнительным стимулом для экономики, в том числе для жилищного строительства».
НОВОСТИ
- 13:00 28.05.2022
- Первое судно зашло в морской порт Мариуполя
- 12:30 28.05.2022
- В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 28.05.2022
- Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км
- 11:30 28.05.2022
- Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента
- 11:00 28.05.2022
- CBS назвал рубль самой устойчивой валютой этого года
- 10:30 28.05.2022
- Один человек погиб, несколько ранены при обстреле пригорода Херсона со стороны ВС Украины
- 10:00 28.05.2022
- S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»
- 09:30 28.05.2022
- Боевые корабли НАТО прибыли в Хельсинки
- 09:00 28.05.2022
- Мировых запасов пшеницы к концу следующего сезона может хватить на 18 недель — эксперты
- 08:50 28.05.2022
- Некоторые страны ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине - Newsweek
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать