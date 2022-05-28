Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским властям стоит перестать «миндальничать» и ввести более жесткую ответственность для лиц, работающих в интересах иностранного государства. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу.

По оценке политика, контроль над иностранными агентами в России «был довольно формальным». И сейчас, продолжил он, «самое время навести порядок». «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — подчеркнул Медведев.

Он считает, что и на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.