0
0
76
НОВОСТИ

Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов

17:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским властям стоит перестать «миндальничать» и ввести более жесткую ответственность для лиц, работающих в интересах иностранного государства. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу.

По оценке политика, контроль над иностранными агентами в России «был довольно формальным». И сейчас, продолжил он, «самое время навести порядок». «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — подчеркнул Медведев.

Он считает, что и на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 28.05.2022
Байден и Зеленский могут войти в историю как устроившие голодомор на планете — Володин
0
59
17:00 28.05.2022
Макрон и Шольц призвали Путина освободить военнопленных, вышедших с «Азовстали» — АФП
0
205
16:00 28.05.2022
Путин в беседе с Макроном и Шольцем подтвердил готовность к переговорам с Украиной
0
298
15:00 28.05.2022
РПЦ нацелена на сохранение единства с УПЦ — митрополит Иларион
0
334
14:00 28.05.2022
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта с ВС РФ
0
384
13:00 28.05.2022
Первое судно зашло в морской порт Мариуполя
0
495
12:35 28.05.2022
Сбербанк вновь снижает ставки по потребкредитам и ипотеке
0
427
12:30 28.05.2022
В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
408
12:00 28.05.2022
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил ракетой «Циркон» мишень на расстоянии около 1 тыс. км
0
491
11:30 28.05.2022
Трамп заявил, что может вновь попробовать выдвинуться на пост президента
0
483

Возврат к списку