Медведев призвал ужесточить ответственность для иноагентов
17:30 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским властям стоит перестать «миндальничать» и ввести более жесткую ответственность для лиц, работающих в интересах иностранного государства. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в субботу.
По оценке политика, контроль над иностранными агентами в России «был довольно формальным». И сейчас, продолжил он, «самое время навести порядок». «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — подчеркнул Медведев.
Он считает, что и на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов.
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