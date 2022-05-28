Порошенко во второй раз отказали в выезде с Украины — СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко во второй раз отказали в выезде за границу для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Об этом сообщило в субботу издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

По данным издания, пограничники на украинско-польской границе вновь не выпустили экс-президента, предпринявшего повторную попытку после отказа вечером в пятницу.

В свою очередь депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар написала в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что «пограничники теперь говорят, что предоставили не все документы, но не говорят какие». При этом, по ее словам, QR-код на копии распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО пограничники считать сумели.

В ночь на субботу депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко не пропустили через границу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО без объяснения причин. По ее словам, пограничники не пропустили Порошенко, потому что посчитали распоряжение о командировке, подписанное Стефанчуком,"поддельным или отмененным». В субботу «Украинская правда» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе страны сообщила, что Порошенко не выпустили из страны, из-за того, что во время прохождения паспортного контроля пограничникам не удалось считать QR-код в документе о командировке делегации и установить его действительность.